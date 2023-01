Høyre reagerer på NRKs OL-hemmelighold: – Utfordrende

Tage Pettersen (H) mener det er «utfordrende» at NRK ikke går ut med kostnadene for rettighetene til OL. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Høyres Tage Pettersen mener NRK bør informere skattebetalerne hvor mye det koster å sikre seg rettighetene til OL. Konfidensiell informasjon, svarer NRK.

Mandag ble det kjent at olympiske leker fra og med 2026 til og med 2032 skal sendes på NRK. Prislappen går ikke statskanalen ut med.

– Det er utfordrende at NRK ikke vil gå ut med kostnadene for rettighetene til OL, i hvert fall sportsrettighetene de totalt sett sitter på, sier mediepolitisk talsperson Tage Pettersen i Høyre til NTB.

Discovery tok over OL-rettighetene i 2018 og skal sende sitt fjerde OL i 2024.

– Det handler om legitimiteten til NRK, all den tid den nå finansieres via skatteseddelen til oss som innbyggere. Det er legitimt å diskutere prioriteringene NRK foretar, sier Pettersen.

– Konfidensiell informasjon

Kampanje anslår at NRK må ut med mellom 300 og 350 millioner kroner. Avtalen om rettighetene kom i stand med et felles bud fra Den europeiske kringkastingsunionen (EBU).

«Rettighetssummer knyttet til spesifikke avtaler kan vi ikke gå ut med, da dette er avtalemessig konfidensiell informasjon», skriver NRKs rettighetssjef Runar Sørmo i en SMS til NTB.

Han svarer Pettersen med at NRKs regnskaper er tilgjengelige hvor man kan se på rettighetskostnader og hvor mye som er brukt på sport.

– Det holder ikke med makrotall i en årsrapport, sier Pettersen.

– Vi vet at det er flere som har hatt rettigheter til OL og andre arrangementer nå de siste årene, som jo er offentliggjort hva som er betalt, fortsetter han.

Bør være særlig bevisst

Det er fra før kjent at NRK må spare inn 300 millioner kroner i 2023.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Silje Hjemdal skriver i en SMS til NTB at «NRK selv må få vurdere om kjøp av OL er fornuftig i lys av sitt samfunnsoppdrag og sitt budsjett».

Hun påpeker også at NRK nylig la ned Sportsrevyen og diskuterer sluttpakker til sine ansatte.

«NRK bør være særlig bevisst på at de får offentlige midler, og at de ofte er i direkte konkurranse med kommersielle aktører som kan levere like godt tilbud til folk flest», skriver Hjemdal.

Etter vinter-OL i Italia i 2026 følger sommer-OL i Los Angeles i 2028. Deretter kommer vinter-OL i 2030 som ennå ikke har fått vertsnasjon og sommer-OL i 2032 i Brisbane i Australia.