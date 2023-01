Philip Granath klar for ny mesterligafinale

NTB

Den norske unggutten Philip Granath er for annen sesong på rad klar for mesterligafinale i ishockey, denne gang med finske Tappara.

I fjor ble han mester med svenske Rögle, som slo nettopp Tappara i finalen. Tirsdag spilte han i den finske klubbens fjerderekke da laget kjempet seg til sammenlagtseier over sveitsiske Zug.

Tappara hadde 2-0-ledelse etter hjemmekampen i Tammerfors. Reto Suri ga Zug 1-0-ledelse i første periode tirsdag, men Patrik Virta utlignet i midtperioden. Etter Fabrice Herzogs 2-1-mål tok Zug i sluttminuttene ut keeper i jakt på målet som ville gitt 3-3 sammenlagt, men i stedet scoret Petteri Puhakka og Jori Lehterä i tomt bur. Dermed vant Tappara 5-2 sammenlagt.

I finalen venter svenske Luleå, som slo Färjestad etter straffeslagkonkurranse. Etter 2-2 i Göteborg forrige uke ble det 3-3 i Luleå. Etter en målløs forlengning falt avgjørelsen på straffer.

Etter sju forsøk hver sto det 2-2, men etter at Anthony Greco misset for Frölunda, scoret Brendan Shinnimin for Luleå, som får hjemmebane i finalen 18. februar.

Mats Rosseli-Olsen, som har vært med å vinne CHL med Frölunda fire ganger, får ikke en femte i år.