Østigård byttet ut da Napoli ledet – så lagkameratene tape straffedrama i cupen

Felix Afena-Gyan jubler etter å ha utlignet til 2-2 for Cremonese mot Napoli. Han scoret også det avgjørende målet i straffesparkkonkurransen. Foto: Alessandro Garofalo, LaPresse via AP / NTB

NTB

Leo Østigård fikk en etterlengtet sjanse fra start. Han ble byttet ut da Napoli ledet 2-1 og så laget rote bort seieren og ryke ut av cupen i straffedrama.

Cremonese er klar for kvartfinale mot Roma etter 5-4 på straffespark. Selve kampen endte 2-2 etter ekstraomganger. Stanislav Lobotka skjøt utenfor med Napolis fjerde straffe, og gjestene scoret på alle sine. Innbytter Felix Afena-Gyan satte inn vinnermålet. Det var også han som scoret 2-2-målet.

Østigård ble byttet ut med Kim Min-jae i det 82. minutt. Fem minutter senere sto Kim passiv og så på da Afena-Gyan upresset fikk nikke inn utligningsmålet.

Det var lederlaget mot jumboen i Serie A, men slik så det ikke ut, selv ikke etter at Cremonese fikk en spiller utvist og måtte spille de siste 20 minuttene av ekstraomgangene i undertall

I styrtregn misset Napoli flere store sjanser mot slutten, før laget røk ut på straffer.

Vendte

Mot et reservepreget hjemmelag tok gjestene ledelsen i det 18. minutt. David Okereke utfordret Østigård på en kontring og listet ballen inn foran mål. Den ble for lang for spissmakker Daniel Ciofani, men ved lengste stolpe var Charles Pickel etter et helhjertet løp, og gjestene ledet.

Napoli vendte kampen med to raske scoringer etter en drøy halvtimes spill. Den første kom etter hjørnespark og ble godkjent først etter flere minutters VAR-gjennomgang.

På hjørnesparket gikk Østigård i en duell ved nærmeste stolpe. Ballen havnet hos Tanguy Ndombele, som tvang keeper til en kjemperedning. På returen nikket Giovanni Simeone i tverrliggeren og falt over keeper, før Østigårds stoppermakker Juan Jesus nikket inn returen fra kloss hold. Cremonese mente det var angrep på keeper, men målet ble godkjent.

Etter omstarten tok det ikke mange sekunder før Simeone nikket inn 2-1 på innlegg fra Alessio Zerbin.

Savnet

Napoli misbrukte flere sjanser til å øke ledelsen, men seieren virket trygg da Østigård i det 82. minutt ble byttet ut med Kim Min-jae. Hans duellstyrke ville vært gull verd i situasjonen som ga 2-2.

Cremonese ble redusert til ti mann da Leonardo Semicola i første ekstraomgang ble utvist med to gule kort for å tråkke på en liggende motspiller.

Napolis stjernespiss Victor Osimhen ble byttet inn i det 102. minutt og holdt på å score med sin første berøring da han nikket et frispark. Marco Carnesecchi leverte en kjemperedning, og på returen traff Simeones skudd først stolpen og så tverrliggeren. Det ville seg ikke for hjemmelaget.

Det var for øvrig kvinnelig dommertrio i Napoli.