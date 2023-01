Norge kjempet seg til VM-seier: 27-26 mot Nederland etter dramatikk

NTB

Magnus Abelvik Rød og de andre norske håndballgutta var i kjempetrøbbel, men slo tilbake med 27-26 mot Nederland. Veien videre i VM ser lys ut for Norge.

Rød var meget viktig med avgjørende scoringer i sluttfasen. Han ble kastet inn på banen igjen etter cirka et kvarter på benken og en variabel kamp før de siste minuttene.

– Jeg var ikke god nok i de første situasjonene (tidlig i kampen) til å komme meg gjennom og score mål. Det var deilig å se ballene gå i mål mot slutten, sa Rød til NTB og andre norske medier.

– Jonas (Wille) ga meg sjansen igjen til å rette det opp igjen. Hele laget viste moral ved å snu dette. Det er det jeg er mest stolt av i dag.

Det norske laget lå under med fem og seks mål flere ganger i løpet av kampen. Vendingen til seier gjør at mulighetene for norsk plass i kvartfinale onsdag neste uke er gode.

Ekstremt bra

– Det så dårlig ut i starten. Vi prøvde og prøvde å finne defensive konstellasjoner for å gi oss litt trygghet mot det hurtige nederlandske spillet, og vi måtte til slutt stå med noe vi ikke har trent på. Det passet best mot de spillertypene vi møtte, sa landslagssjef Jonas Wille til TV3.

– Vi tenkte at mot så hurtige spillere må vi ha kombinasjon av styrke og hurtighet i midten. Vi slet en stund med uflyt offensivt, men spillerne var ekstremt bra til å omstille seg i 2. omgang.

Store deler av førsteomgangen var svak fra norsk side. På det meste ledet Nederland med seks mål (14-8 og 15-9). Nederlenderne hadde skyhøy uttelling på sine avslutninger, ofte satt i scene av banens minstemann Luc Steins (172 centimeter høy).

– En så ekstrem spiller er det verste store spillere kan møte, sa Wille.

Inn mot pause løftet Norge spillet noe og kom seg opp på 13-17.

Alt snudd

Det ble til 14-19 i starten av andreomgangen. Det så ikke lyst ut for den norske storfavoritten, men Norge ga seg ikke.

Fire kjappe norske scoringer gjorde at kampen igjen var helt åpen på 18-19 til Nederland.

Etter snaut 41 minutter løp Kevin Maagerø Gulliksen inn 20-20 før Gøran S. Johannessen sendte Norge i ledelsen (21-20) for første gang siden 1-0.

Tomålsføringen ble sikret da Sander Sagosen dro til og scoret.

Et par scoringer av Rød på tampen hjalp Norge å hale seieren i land. Nederlands siste mål kom i kampens siste sekund, da det allerede var avgjort.

I søkelyset

Norge møter Serbia (torsdag), Qatar (lørdag) og Tyskland (mandag) i hovedrunden.

Kroatene Matija Gubica og Boris Milosevic dømte kampen mellom Norge og Nederland. Det er det ene av to VM-par som er anklaget for kampfiksing for noen år tilbake. De fire dommerne har tilbakevist påstandene om uredelig dømming.

– De (dommerne, red.) er hevet over enhver mistanke, inntil det er bevist at de er skyldige, kommenterte Det internasjonale håndballforbundet (IHF) for et par dager siden.