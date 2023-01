Graabak står over verdenscuphelgen i Klingenthal

NTB

Jørgen Graabak er friskmeldt etter corona, men velger å stå over helgens verdenscuprenn i kombinert i Klingenthal, melder skiforbundet.

– Jørgen er frisk, men det er unødvendig risiko å stille til start i helgen. Det kommer viktigere renn senere i vinter, ikke minst VM i Planica. Det er viktig at Jørgen er tålmodig, sier landslagstrener Jan Schmid til skiforbundet.no.

– Selvfølgelig er det ikke ideelt å bli coronasyk så tett på VM. Jeg krysser fingrene for at jeg ikke blir satt for mye tilbake, sier Graabak selv.

– Jeg skal gjøre det jeg kan for å komme til VM i form. I første omgang vil det si å stå over helgen i Klingenthal, så får vi se hva det betyr for de neste helgene. Det vurderes fortløpende.

Bra jobbet

Det skulle egentlig være verdenscup i Klingenthal forrige helg og Chaux-Neuve kommende helg, men begge måtte kaste inn håndkleet på grunn av mildvær. Nå er det imidlertid meldt snø og kuldegrader i Tyskland, og Klingenthal-helgen kan gjennomføres en uke forsinket.

– Det er veldig bra jobbet av FIS og den lokale arrangøren. Det betyr veldig mye for sporten at vi får gjennomført verdenscuprenn til helgen, og alt tyder på at vi nå får fire strake rennhelger inn mot VM, sier sportssjef Ivar Stuan.

Norge har allerede tatt ut Graabak, Jarl Magnus Riiber og Jens Lurås Oftebro til VM. I Klingenthal får Espen Bjørnstad, Andreas Skoglund, Simen Tiller og Einar Lurås Oftebro sjansen til å styrke sine VM-sjanser.

Knallhard kamp

– Det blir en knallhard kamp om VM-plassene. Helgens renn kan bli avgjørende for utøvernes sesong, sier sportssjef Ivar Stuan.

Espen Andersen prioriterer trening hjemme denne helgen, men han skal gå verdenscup i Seefeld.

Uttak til Klingenthal: Espen Bjørnstad (Byaasen), Einar Lurås Oftebro (Jardar), Jens Lurås Oftebro (Jardar), Jarl Magnus Riiber (Heming), Andreas Skoglund (Molde og Omegn), Simen Tiller (Moelven).

Det er individuelt renn både lørdag og søndag.