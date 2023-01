Klopp: – Vi må tilbake til det grunnleggende

NTB

Liverpool-manager Jürgen Klopp sier at klubben må finne tilbake til sine gode vaner om de skal snu den vonde trenden.

Liverpool gikk på et ydmykende 0-3-tap for Brighton i Premier League i helgen. I etterkant kalte Klopp det et bunnpunkt og at han ikke kunne huske en verre kamp.

Tirsdag møter de rødkledde Wolverhampton til omkamp i FA-cupens tredje runde. Liverpool er tittelforsvarer etter sist sesong triumf over Chelsea i finalen.

– Dette er fotballproblemer og man løser dem med fotball. Det bør ikke være så vanskelig å spille bedre enn mot Brighton, sa Klopp på pressetreffet mandag.

– Vi må være kompakte og forsvare oss godt. Noen ganger ser det ut som at banen er for stor for oss. Vi må tilbake til det grunnleggende, fortsatte tyskeren.

Liverpool har slitt stort med skader denne sesongen, og har hentet inn Cody Gakpo fra PSV Eindhoven i januarvinduet. Klopp utelukker ikke flere signeringer.

– Vi ser på det. Det er ikke slik at vi tenker at vi skal ha dette laget til 2060, akkurat. Stallen vår er for tynn. Vi må forsterke oss, men er dette riktig tidspunkt å gjøre det på? spurte han.