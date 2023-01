Kyrgios trakk seg fra Australian Open: – Jeg er knust

NTB

Den australske tennisstjernen Nick Kyrgios (27) har trukket seg fra årets første Grand Slam-turnering på grunn av en kneskade.

– Jeg er knust, sa Kyrgios på en pressekonferanse i Melbourne.

– Det er dårlig timing, min hjemmebane og som en av favorittene, men jeg skal komme tilbake til mitt beste nivå, sa han.

Kyrgios, kjent for å være en underholder og bråkebøtte på banen, opplyste at han må operere kneet sitt.

Talentfull

27-åringens sesong i fjor inneholdt mange oppturer. Han kom seg blant annet til finalen i Grand Slam-turneringen i Wimbledon hvor han tapte for Novak Djokovic. I tillegg vant han doubleturneringen i Australian Open med sin makker Thanasi Kokkinakis. Han får ikke mulighet til å forsvare den tittelen i år.

Fysioterapeuten Will Maher opplyste at Kyrgios reiser til hjembyen Canberra for å bli operert. Kyrgios vil trolig være klar til Indian Wells-turneringen i mars.

Kyrgios blir erstattet av Denis Kudla.

Kyrgios har av flere blitt ansett som en av de mest talentfulle spillerne i verdenstoppen, men australieren har ofte gått sine egne veier. Han spiller på langt nær like mange turneringer i løpet av et år enn de største stjernene og svinger ofte mye på verdensrankingen.

Dårlig søvn

Han var seedet som nummer 19 i Melbourne og skulle møtt Roman Safiullin i første runde.

– Jeg har nesten ikke hatt en god natts søvn de siste fire-fem dagene. Det har bare banket … Hver gang jeg lander etter serve eller skyver fra, kan du se på siden av kneet at det er en liten klump. Den vil etter hvert bare bli større og større, sa Kyrgios.

Australia så til Kyrgios for å finne den australske spilleren med størst sjanse til å gå hele veien i Melbourne. Ingen herrespiller fra Australia har vunnet årets første Grand Slam-turnering siden 1976.

Casper Ruud spiller sin første kamp i Australia tirsdag. Motstander er Tomas Machac fra Tsjekkia. De har aldri møttes før.