Solbakken debuterte for Roma med kort innhopp

Ola Solbakken debuterte for Roma søndag. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

NTB

Ola Solbakken fikk sin debut for Roma da han kom inn rett før full tid i 2-0-seieren over Fiorentina søndag.

Solbakken kom inn for Tammy Abraham i det 89. minutt. Roma ledet 2-0 etter to scoringer av Paulo Dybala i en kamp der gjestene spilte i undertall etter at Dodô ble utvist midt i første omgang.

José Mourinho gjorde to bytter i sluttminuttet. Andrea Belotti kom også inn for Dybala.

Tross seieren er Roma bare på 7.-plass. Det er 13 poeng opp til serieleder Napoli, men bare tre til 4.-plassen.

Kristian Thorstvedt og Emil Konradsen Ceide ble byttet inn samtidig da Sassuolo tapte 0-2 hjemme for Lazio, mens Emil Bohinen og Erik Botheim så på fra benken da lagkameratene i Salernitana ble knust og slått 8-2 av Atalanta.

Salernitana har fire lag bak seg på tabellen, Sassuolo tre.