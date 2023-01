Kerr reddet Chelsea-poeng i toppkampen mot Arsenal

Guro Reiten og Chelsea reddet ett poeng i toppkampen mot Arsenal søndag. Foto: Tim Goode / PA via AP / NTB

NTB

Kim Little så ut til å bli matchvinner for Arsenal, men på tampen reddet Sam Kerr ett poeng for Chelsea i 1-1-kampen i den engelske superligaen for kvinner.