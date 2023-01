To nordmenn på pallen i Wengen – Kristoffersen med 30. verdenscupseier

NTB

Henrik Kristoffersen parkerte konkurrentene i finaleomgangen av slalåmrennet i Wengen. Lucas Braathen fulgte på 3.-plass.

– Det var et veldig bra renn. Forholdene i løypa var røffe, men det var to fine løypesett. Tusen takk til alle her i Wengen, sa Kristoffersen i et intervju med arrangøren.

Braathen leverte en fantomomgang i finalen og kjørte inn til ledelse med ett sekund på ledende Linus Strasser.

Dessverre for unggutten kom den mer meritterte lagkameraten og knuste ledertiden hans med 49 hundredeler på startnummeret etter.

Dermed var det kun sveitsiske Loïc Meillard som kunne gjøre noe med de norske slalåmstjernene.

Meillard kjørte inn til 2.-plass, 0,20 sekunder bak Kristoffersen og la seg mellom de to nordmennene.

– Det føltes veldig, veldig bra. Det er så fett om dagen. Det er dritgøy å være på tur. Jeg nyter den duellen jeg har med Henrik om dagen. Den tror jeg er sunn, sa Braathen.

– Det norske slalåmlaget er best i verden nå, det er det, konstaterte Kristoffersen.

30. verdenscupseier

Seieren er Kristoffersens andre for sesongen. Han gikk også til topps i slalåmrennet i Garmisch-Partenkirchen tidligere i januar.

Det er også den 30. verdenscupseieren for Rælingen-løperen. Den eneste nordmannen med flere seirer er Aksel Lund Svindal på 36.

– Seks bak Aksel, så vi nærmer oss. En veldig bra dag. Jeg hørte Lucas kom inn til ett sekunds ledelse, sa da var det ikke noe annet å gjøre, sa Kristoffersen til Viaplay.

Atle Lie McGrath lå på 5.-plass etter førsteomgangen og kjørte ned til ledelse i finaleomgangen. Dessverre mistet han den allerede til Strasser på neste startnummer.

Bærumsgutten beholdt med det 5.-plassen sin.

Ellevill klatretur

Alexander Steen Olsen fikk seg en real klatretur etter å ha endt som nummer 27 i første omgang, 5,17 sekunder bak ledende Meillard.

Unggutten kjørte en solid andre omgang i snøføyka og endte til slutt opp på 14.-plass.

– Omgangen var solid. Jeg kunne vært litt mer disiplinert i henget også ble det vanskelig i bunn siden det la seg snø på brillene. Men alt i alt klarte jeg å gi gass og er veldig fornøyd, sa Steen Olsen til Viaplay.

Timon Haugan og Sebastian Foss-Solevåg var blant de 30 løperne som kjørte ut i førsteomgangen.