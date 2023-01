Sørloth med vakker scoring i derbyseier

Alexander Sørloth scoret igjen da Real Sociedad vant baskerderbyet mot Athletic Bilbao. Her fra en landskamp i fjor høst. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Alexander Sørloth scoret for fjerde kamp på rad da han ga Real Sociedad ledelsen i baskerderbyet mot Athletic Bilbao. Det endte med 3-1-seier.

Scoringen i det 25. minutt var av det vakre slaget. Med ryggen til mål tok han imot ballen inne i feltet. Athletic-forsvarerne Yeray Álvarez og Oscar De Marcos var begge tett på ham og forsøkte å takle, men han lurte ballen unna dem og skjøt den mellom beina på Álvares i mål bak keeper Unai Simon.

Athletic-spillerne skrek på offside, men reprisene viste tydelig at Dani Vivian var sein med å rykke ut og opphevet offside da Igor Zubeldia nikket en Athletic-klarering tilbake i feltet.

Sørloth spilte bare en drøy omgang. 40 sekunder ut i den andre omgangen skjermet han ballen ute ved sidelinja da Álvarez stemplet ham på foten. Han satte seg ned og var demonstrativt oppgitt over at dommeren ikke blåste frispark, i den grad at han fikk gult kort.

Rett etter ble han byttet ut med Mikel Oyarzabal. Det var uklart om det var på grunn av stemplingen, kneskaden som plaget ham i opptakten til kampen eller om trener Imanol Alguacil fryktet at han skulle kjefte eller ironisere på seg rødt kort.

I stedet ble Álvarez utvist da han laget straffesparket som Oyarzabal omsatte i 3-1.