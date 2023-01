Milan snublet borte mot Lecce – Napoli øker ledelsen i serien

Milan spilte uavgjort mot Lecce lørdag. Foto: Giovanni Evangelista / LaPresse via AP / NTB

NTB

Milan fikk det tøft borte mot Lecce og greide ikke mer enn 2-2 mot det nyopprykkede laget. Dermed dro Napoli ytterligere fra på tabelltopp i helgen.

Napoli, som tok en svært imponerende 5-1-seier mot Juventus fredag, leder nå Serie A med ni poeng ned til Milan på 2.-plassen.

Poengtapet er også surt for de røde og svarte i kampen om Champions League-plassene. Det er sju poeng ned til femteplasserte Lazio, som møter Sassuolo søndag.

Milan havnet under bare to minutter inn i kampen da Theo Hernández gjorde selvmål. Tjue minutter senere doblet Federico Baschirotto ledelsen for vertene.

Fjorårets seriemester måtte derfor skjerpe seg å kunne ta med seg poeng hjem til Milano. Mål av Rafael Leão og Davide Calabria ga 2-2, men for Milan vil det heller virke som to poeng tapt fremfor ett poeng vunnet.

Kristoffer Askildsen var ubenyttet reserver for Lecce.

I lørdagens kveldskamp scoret VM-vinner Lautaro Martinez for tredje kamp på rad da Inter vant 1-0 over Hellas Verona. Scoringen i det 3. minutt ble kampens eneste.

Inter på 4.-plass er i likhet med tredjeplasserte Juventus ti poeng bak Napoli.