Mowinckel nummer seks i St. Anton – italiensk veteran til topps

NTB

Alpinstjernen Ragnhild Mowinckel fikk det ikke helt til å stemme ned super-G-løypa i St. Anton. Moldenseren ligger på en foreløpig 6.-plass.

Rennet pågår fortsatt, men de antatt beste løperne har vært i aksjon.

Mowinckel kjørte i mål 0,96 sekund bak den italienske veteranen Federica Brignone, som leder rennet etter at 30 løpere har satt utfor.

De sveitsiske fartsløperne Joana Hählen og Lara Gut-Behrami ligger som nummer to og tre, over et halvt sekund bak Brignone.

Mowinckel er beste norske alpinist på en foreløpig 6.-plass. Skulle plasseringen holde seg, er det fjerde gangen denne sesongen hun ender som nummer seks.

Hennes beste resultat for sesongen kom i canadiske Lake Louise, hvor hun kjørte ned til 3.-plass.

Kajsa Vickhoff Lie fikk det ikke til å stemme og kjørte ut allerede før den første mellomtiden.

Søndag skal kvinnene kjøre et nytt super-G-renn i St. Anton.