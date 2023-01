Jørgen Strand Larsens første seriemål ga Celta 1-1 mot Villarreal

Jørgen Strand Larsen kunne fredag juble for sitt første seriemål for Celta. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

I sin 13. seriekamp for Celta scoret Jørgen Strand Larsen sitt etterlengtede første mål i La Liga. Det ga 1-1 hjemme mot Villarreal.

Nordmannen startet på benken, men ble byttet inn for Oscar Rodriguez i det 64. minutt. Da ledet gjestene 1-0 etter Gerard Morenos scoring allerede i det 15. minutt.

Fire minutter senere startet Larsen perfekt på et gjennomspill fra Gabriel Veiga, orienterte seg raskt og sendte et høyrebeinsskudd i mål via nærmeste stolpe.

Han løp rett ut til publikum og ble påsatt en vikinghjelm i den ville feiringen.

Celta sliter i bunnsjiktet, og det var et velkomment poeng han sikret. Larsen har ti kamper fra start og tre som innbytter så langt i sesongen. Han har mange gode kamper bak seg, men målet lot vente på seg til fredag.

Etter utligningen presset Celta på for et vinnermål, men 40-årige Pepe Reina i Villarreal-målet berget laget sitt med fine redninger på avslutninger fra Unai Nuñez og Carles Pérez.

– Det var viktig å unngå tap. Slik vi startet kampen, øynet vi tre poeng, men slik 2. omgang artet seg må vi si oss fornøyd med ett, sa Villarreals målscorer Moreno.

Villarreal klatret med ett poeng inn blant topp fire i La Liga, mens Celta er på 15.-plass to poeng på rett side av nedrykksstreken. Larsens lag er ubeseiret i fire kamper under sin nye trener Carlos Carvalhal.