Kamila Valijeva frikjent av Russlands antidopingbyrå: – Kan ikke klandres

NTB

Kunstløperen Kamila Valijeva kan ikke klandres for sin positive dopingprøve, har Russlands antidopingbyrå konkludert. Wada ser på avgjørelsen med bekymring.

Verdens antidopingbyrå (Wada) meldte fredag om avgjørelsen i dopingsaken som rystet idrettsverden under fjorårets OL i Beijing. Ganske sikkert vil saken bli anket inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Vi merker oss utfallet og har bedt om å få oversendt hele begrunnelsen, som vi vil lese nøye for å fastslå om utfallet er i tråd med retningslinjene i antidopingkoden, står det i en uttalelse fra Wada.

– Basert på elementene i saken som allerede er kjent, er vi bekymret over konklusjonen om at utøveren ikke har noe ansvar, og vi vil ikke nøle med å benytte vår rett til å anke til CAS dersom vi finner det passende.

Wada har flere ganger etterlyst en avgjørelse i den unge kunstløpstjernens dopingsak. I november meldte Wada-president Witold Banka at tålmodigheten var oppbrukt og at man ba CAS om å se på saken. Wada har bedt om fire års utelukkelse av Valijeva med virkning fra 25. desember 2021, da hun avga positiv prøve i forbindelse med det russiske mesterskapet.

Rusadas domsutvalg har kommet til at Valijeva hadde fått i seg et forbudt stoff, men at hun ikke kan klandres for det, heller ikke for uaktsomhet. Hun ilegges ingen sanksjon utover diskvalifikasjon fra konkurransen den dagen prøven ble avgitt.

Laggull på spill

Den da 15 år gamle Valijeva var med å sikre gull for ROC-laget i lagkonkurransen i OL i februar i fjor. Hun vant også kvinnenes kortprogram før hun feilet i friløpet. Hun var da under enormt press etter at det ble kjent at hun hadde avlagt positiv prøve i det russiske mesterskapet i romjula 2021.

Det var spor etter det forbudte stoffet trimetazidin i hennes prøve. Hun måtte gjennom en CAS-høring før hun fikk klarsignal til å konkurrere i den individuelle OL-konkurransen. Etter et mislykket friløp endte hun på fjerdeplass.

På grunn av dopingsaken ble seiersseremonien i lagkonkurransen utsatt, og medaljene er ennå ikke delt ut. Om det russiske ROC-laget diskvalifiseres, går gullet til USA.

Beskyttet

Valijevas unge alder har bidratt til at behandlingen av dopingsaken har vært komplisert og tatt lang tid. Rusada besluttet også at dopingsaken ville bli behandlet konfidensielt fordi det gjaldt en «beskyttet person» (på grunn av utøverens alder).

Det innebar at man ikke ville offentliggjøre dato for høringer, avgjørelsen eller andre detaljer.

I stedet har Wada nå gått ut med avgjørelsen, etter å ha blitt orientert om den.

Wada avventer nå begrunnelsen før man avgjør hva som skal gjøres videre.