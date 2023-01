Martin Ødegaard kåret til månedens spiller i Premier League

Martin Ødegaard ble månedens spiller i Premier League for november og desember. Foto: David Cliff / AP / NTB

NTB

Martin Ødegaard er tildelt prisen som månedens spiller i Premier League for november og desember.

Ødegaard var nominert sammen med blant andre Erling Braut Haaland.

På listen over aktuelle kandidater sto også Casemiro, Ben Mee, João Palhinha, Marcus Rashford, Bukayo Saka og Kieran Trippier.

– Det føles fantastisk. Jeg har sagt mange ganger at dette laget har mange unge, sultne spillere, og at vi spiller så bra sammen. Det er utelukkende en glede å være her og være en del av det vi får til nå, sier Ødegaard til egen klubbs nettsider.

– Det er en glede å spille med disse spillerne og vise fram mine kvaliteter, så jeg er veldig glad for å få denne prisen, legger han til.

Fått mye ros

24 år gamle Ødegaard er den første Arsenal-spilleren som får prisen siden Pierre-Emerick Aubameyang i september 2019.

Det er publikum og et panel av fotballeksperter som har kåret vinneren.

Arsenal-kapteinen har fått mye ros for sin rolle i lagets suksess de siste månedene. Drammenseren har så langt i sesongen notert sju mål og fem målgivende pasninger. I løpet av november og desember vant Ødegaard fire kamper, scoret tre mål og bidro med tre målgivende pasninger.

Det ble ikke delt ut noen månedens spiller-pris for november, all den tid det ble spilt lite seriefotball som følge av Qatar-VM. Dermed slås november og desember sammen til én pris.

Haaland første nordmann

Haaland var nok en gang nominert. Etter kun én måned i Premier League vant Manchester City-spissen den første prisen for sesongen. Han var den første nordmannen i historien som ble kåret til månedens spiller i den engelske toppdivisjonen.

Jærbuen har siden holdt sin enorme scoringsteft ved like og står med 21 mål og tre målgivende pasninger i serien.

I løpet av november og desember fant Haaland nettmaskene fire ganger på fire kamper. Før årets sesong hadde ingen nordmenn blitt kåret til månedens Premier League-spiller.