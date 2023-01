Petter Solbergs venn mistet livet i ulykke

– Han var en fantastisk hyggelig og ydmyk fyr, sier Solberg.

Den amerikanske rallykjøreren Ken Block (55) gikk bort 2. januar. Han mistet livet i en snøscooterulykke. Ulykken skjedde i delstaten Utah i USA.

Den norske rallyføreren Petter Solberg (48) var en god venn av Block. Til Dagbladet sier Solberg at det var stor sorg etter at han fikk budskapet om Blocks bortgang.

– Han var en fin familiemann, med mye lidenskap. Han var en fantastisk hyggelig og ydmyk fyr, som var et stort forbilde for min sønn og mange andre, sier Solberg til avisen.

De to konkurrerte mot hverandre i rally og rallycross, og besøkte hverandre i henholdsvis Sverige og USA.

– I motorsporten var han elsket, og han hadde et stort hjerte. Han var en svært god sjåfør, med et imponerende øye for PR og markedsføring. Vi har mye å lære av ham, forteller Solberg til Dagbladet.

48-åringen sier at han og familien har fått en privat invitasjon til Blocks begravelse i USA, men at de beklageligvis ikke har anledning til å ta turen.