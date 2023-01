VM-avkast: Norge slipper Danmark, mindre dose Sagosen og OL-billett i spill

NTB

Norge jakter på sitt første håndballgull for gutta de kommende ukene. Her er ti nøkkelpunkter før åpningskampen i VM fredag.

1: Begrense Sagosen

Det ligger an til at Sander Sagosen vil få mindre spilletid i innledningen av VM enn i de foregående mesterskapene. Det skyldes delvis at han var ute av spill (ankeloperasjon) i flere måneder i høst, men også at den nye landslagsledelsen ønsker å ha ham piggere utover i VM.

2: Retur etter sju år

Norge slo seg tilbake i verdenstoppen (4.-plassen) under EM i 2016 i Polen. I VM skal det norske laget på ny i aksjon i byene Krakow (gruppespill) og Katowice (hovedrunde).

3: Overkommelig motstand

Norge er storfavoritt til å vinne sin pulje der også Nord-Makedonia (fredag), Argentina (søndag) og Nederland (tirsdag) er med. Alt annet enn tre norske seirer vil være en overraskelse.

4: Møte med Tyskland?

De tre beste fra puljen går videre. I hovedrunden møter Norge tre lag fra gruppen der Tyskland er rangert på topp. Trolig blir også Serbia og Qatar norske motstandere i andre puljefase.

5: OL-mester i kvartfinale?

De to beste fra hver av de fire hovedrundegruppene er kvalifisert for kvartfinale. Den vil for Norges del i så fall bli spilt i Gdansk, helt nord i Polen. Her ligger det trolig an til et møte med enten regjerende OL-vinner Frankrike eller Spania om de norske gutta er med i turneringen til første cuprunde.

6: Må vente på nabooppgjør

Norge kan tidligst møte regjerende mester Danmark (har vunnet de to siste VM-sluttspillene) eller EM-vert Sverige (europamester i fjor) etter kvartfinalen.

7: På TV-tribunen

Kristian Kjelling søkte på jobben som norsk landslagssjef, men nådde ikke helt opp da Jonas Wille ble foretrukket. Kjelling skal i stedet være ekspertkommentator hos TV 3/Viaplay – blant annet under Norges kamper sammen med Daniel Høglund.

8: Tiden inne for gull?

De norske håndballgutta har tapt to finaler i VM: Mot Frankrike (2017) og Danmark (2019). Etter dette sikret Norge bronse i 2020-EM. De tre siste mesterskapene har vært skuffende og uten plass i semifinaler for Norge.

9: Sluttspill i Sverige

VM-finale, bronsekamp og kamp om 5.-plass (kan bli viktig med tanke på OL-kvalifisering) spilles i Stockholm søndag 29. januar

10: OL-gulrot

VM-vinneren er sikret OL-plass i 2024-lekene. Skulle Frankrike (vertsnasjon OL) ta gullet i VM, vil taperen av finalen få klarsignal for OL-spill.