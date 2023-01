City-fiasko i ligacupen: – Det beste laget vant

Moussa Djenepo skrur her inn 2-0-målet til Southampton mot Manchester City i ligacupens kvartfinale. Foto: Alastair Grant / AP / NTB

NTB

Manchester City kom aldri i gang og røk 0-2 borte mot formsvake Southampton i ligacupen. Et innhopp fra Erling Braut Haaland kunne ikke redde semifinale.

Jærbuen slapp til ti minutter ut i andre omgang, men ble ikke spilt god i Citys stadig mer desperate scoringsjakt på St. Mary's.

Sékou Mara og Moussa Djenepo gjorde Southamptons mål med seks minutters mellomrom før pause. Ledelsen var fortjent mot et City-lag flust av tekniske feil og manglende slagkraft.

City har vært den store tittelgrossisten i ligacupen det siste tiåret. Klubben har vunnet seks av de ni siste utgavene, men vil nå gå to sesonger på rad uten å ta hjem pokalen.

– Det beste laget vant. Vi spilte ikke bra, og dette ble en dårlig kveld for oss. Når du ikke er forberedt til å spille denne kampen, kommer du bitte litt for sent i det man gjør. Da scorer man ikke mål, sa City-manager Pep Guardiola til BBC.

Onsdagens resultat kom mot et lag som har seks strake serietap og ligger helt sist i Premier League. Sjokket gir City en elendig oppladning til lørdagens byderby borte mot Manchester United.

Sistnevnte seiler opp som favoritt til å vinne ligacupen etter City-exiten. United, som ikke har vunnet et trofé siden 2017, skal spille semifinale mot Nottingham Forest. Den adnre kampen er mellom Southampton og Newcastle.

Drømmemål

Et påskrudd hjemmelag ga tidlig tegn på at en magisk kveld var i emning. Southampton gikk ut i et intenst press og stresset City til å gjøre uvanlig mange feil. På midtbanen var særlig Kalvin Phillips slurvete og ga bort ballen ofte.

Aggressivt spill og fart var nøkkelen bak ledermålet etter 23 minutter. Southampton mistet ballen, men Lyanco brøt den kjapt tilbake og stormet i angrep. Han la hardt inn i boksen, der Mara dunket til på halvspretten og fikset 1-0.

Baklengsmålet ble ingen vekker for City. Kampen fortsatte i samme spor, og etter en snau halvtime fikk Djenepo stjernetreff fra distanse. Han så keeper Stefan Ortega stå for langt ute og skrudde ballen i en bue ned i det høyre hjørnet.

Hjalp ikke

Etter pause byttet Manchester City seg opp i kvalitet. Guardiola gjorde tre bytter i pausen, men det skremte ikke Southampton. Vertene lot seg ikke lure til å bli defensive og holdt City unna store sjanser.

Mohamed Elyounoussi spilte den siste halvtimen og gjorde en fin figur for hjemmelaget.

Nederlaget brøt en stolt Guardiola-rekke. For første gang kom han til kort i en kvartfinale i en hjemlig cupturnering. Statistikken går tilbake til 2008/09-sesongen etter å ha trent Barcelona og Bayern München før han tok over Manchester City i 2016.

Semifinalene i ligacupen spilles over to kamper i slutten av måneden. Finalen er lagt til Wembley 26. februar.