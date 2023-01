Real Madrid til supercupfinale etter straffeseier

NTB

Real Madrid overbeviste ikke i 1-1-kampen mot Valencia i den spanske supercupen. Storklubben tok finaleplassen etter 4-3 i straffesparkkonkurransen.

Karim Benzema ga Real ledelsen seks minutter før pause. Han sendte keeper feil vei og scoret sikkert på en straffe franskmannen selv skaffet.

Rett etter hvilen kom utligningen ved Samuel Lino. Han pirket inn et innlegg ved bakerste stolpe. Oppgjøret måtte ut i ekstraomganger, og der gjorde Valencia-målvakten Giorgi Mamardashvili flere gode redninger.

Det hele trengtes å bli avgjort på straffer. Et spark over mål fra Eray Cömert og en redning fra Thibaut Courtois på forsøket til José Gayà ga to skjebnesvangre Valencia-bom.

Kampene i den spanske supercupen er lagt til Riyadh i Saudi-Arabia. Torsdag skal Barcelona og Betis gjøre opp om å bli Real Madrids finalemotstander.

Tittelkampen spilles søndag.