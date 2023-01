Tengstedt solgt til Benfica – RBK håver inn kjempebeløp

Casper Tengstedt var avgjørende i Rosenborgs bronseplass i fjorårets Eliteseriesesong. Nå er dansken klar for Champions League-klubben Benfica. Foto: Ole Martin Wold / NTB

NTB

Rosenborgs danske superspiss Casper Tengstedt (22) er klar for den portugisiske fotballklubben Benfica. Overgangssummen skal være på over 100 millioner kroner.

Begge klubbene bekreftet overgangen onsdag kveld.

Tengstedt kom til Rosenborg fra Horsens underveis i fjorårets sesong. Dansken spilte en avgjørende rolle da trønderne sikret seg bronseplassen bak Molde og Bodø/Glimt. Han scoret 15 mål på 14 kamper. I tillegg ble det sju målgivende pasninger.

Slike tall fikk storklubben Benfica til å få øynene opp for ham. Tengstedt gikk fra spill på nivå to i Danmark til Champions League-nivå på sju-åtte måneder.

– Det er litt vemodig. Jeg har hatt det veldig fint i Rosenborg, men nå venter det en ny utfordring som jeg ser fram imot, sier Tengstedt til rbk.no.

Han legger til at det måtte komme et spesielt tilbud for å lokke ham bort.

– Det skulle noe ekstraordinært til for at jeg skulle si ja til noe annet på dette tidspunktet. Men Benfica med sin historie og størrelse var noe jeg ikke kunne si nei til.

Totalt kan salget av Tengstedt gi RBK nærmere 120 millioner kroner, erfarer TV 2. Klubben skal også ha sikret seg en klausul som gjør at den vil få mer enn 15 prosent av overskuddet ved et videresalg av spissen.

– Det er en historisk avtale for Rosenborg, men samtidig trist å miste en så god spiller. Men når den sportslige pakken for Casper og den økonomiske pakken for oss er så bra, da ble det en enkel avgjørelse, sier RBKs sportslig leder Micke Dorsin i en uttalelse.