Kåre Ingebrigtsen blir ny Ranheim-trener

NTB

Kåre Ingebrigtsen blir ny hovedtrener i fotballklubben Ranheim. Åsane bekrefter at han gir seg i bergensklubben.

Ansettelsen ble bekreftet på Åsanes nettsider onsdag.

– Kåre har gjort en god jobb for Åsane Fotball. Vi har samarbeidet godt, men ting skjer fort i fotballen. Vi ønsker ham lykke til i Trondheim og Ranheim, sier daglig leder Rune Eriksen.

– Tiden min i Åsane Fotball har vært både spennende, interessant og lærerikt. Jeg ønsker å takke for muligheten som Åsane har gitt meg, og jeg ønsker klubben det aller beste for fremtiden, sier Ingebrigtsen selv.

Ingebrigtsen har fortid som trener i nettopp Ranheim. Han hadde det sportslige ansvaret i klubben tilbake i 2007. Senere har han vært i Bodø/Glimt, Viking, Rosenborg, belgiske Oostende, greske APOEL og Brann.

Pereira ga seg

Tidligere i januar tok Ranheim avskjed med Hugo Pereira som deres hovedtrener. Klubben endte i fjor på 8.-plass i 1. divisjon.

Ingebrigtsen har tidligere ledet Rosenborg til tre seriemesterskap og to cupgull. Hans siste treneroppdrag ble mindre vellykket, og han fikk sparken underveis i Branns nedrykkssesong i 2021.

Det siste året har Ingebrigtsen jobbet som sportssjef for 1.-divisjonsklubben Åsane.

57-åringen har også en imponerende spillerkarriere å se tilbake på. Trønderen spilte i klubber som Rosenborg, Frigg, Manchester City og Byåsen. Han hadde også et par låneopphold i Strømsgodset og Lillestrøm.

Vil bruke tid

Som spiller noterte han 30 mål på 233 kamper for klubb- og landslag. Det resulterte i tre seriemesterskap og cupgull med Rosenborg.

Hvem som blir ny sportssjef i Åsane er et ubesvart spørsmål.

– Nå vil jeg at klubben skal bruke tid på å finne ut hva vi trenger og hvordan vi ønsker å gjøre det på dette området. Dette er en prosess som ikke haster for oss. Vi har god kontroll, men det viktigste er at vi tar en fot i bakken og ser hvilket behov vi har, sier daglig leder Rune Eriksen.