Antonys drømmetreff og Rashford-dobbel sendte United til semifinale

Marcus Rashford scorer for Manchester United i 3-0-seieren over Charlton i ligacupen. Foto: Dave Thompson, AP / NTB

NTB

Et drømmetreff fra Antony midtveis i første omgang avgjorde da Manchester United tok seg til semifinale i ligacupen. Charlton ble slått 3-0 på Old Trafford.

Dermed er siste London-lag ute av ligacupen. Alle hovedstadens sju Premier League-lag røk ut før VM-pausen, men Charlton fra nivå tre slo Brighton i åttedelsfinalen i desember og yppet seg mot United i kvartfinalen.

Kampen levde helt til innbytter Marcus Rashford satte 2-0 i det 90. minutt og 3-0 på overtid. Han scoret i åttende hjemmekamp på rad.

Facundo Pellistri sto for assist på 2-0-målet få minutter etter at han kom inn. På 3-0 var Rashford trolig offside på framspillet fra Casemiro, men det er ikke VAR i ligacupen, og målet ble godkjent.

– Vi skulle til semifinale, og vi gjorde jobben. Jeg skulle gjerne sett at vi trygget seieren tidligere, men målet var å gå videre, og laget fortjener ros, sa manager Erik ten Hag til BBC.

Newcastle er også klar for semifinale etter å ha slått Leicester 2-0 hjemme. Dan Burn og Joelinton scoret målene i 2. omgang av en kamp hjemmelaget dominerte. Et par store misser av Jamie Vardy ødela gjestenes håp om å ta seg inn i kampen igjen.

Vakkert

Antony ga United ledelsen med et vakkert skudd i det 21. minutt. En opplagt Alejandro Garnacho dro opp et angrep ute til venstre og overlot ballen til Fred, som satte fart innover på banen. Han spilte til Antony, som fra høyre hjørne av 16-meteren skrudde et venstrebeinsskudd i motsatt hjørne.

Et snaut kvarter senere var Fred nær å score et enda vakrere mål. Han skrudde et frispark over muren og i innsiden av stolpen helt oppe i krysset.

United dominerte den første omgangen i regnværet på Old Trafford, men ansporet av 9000 tilreisende tilhengere yppet Charlton seg både i slutten av den første omgangen og begynnelsen av den andre.

Muligheter

Tom Heaton i United-målet måtte i aksjon på et farlig innlegg fra Sean Clare på overtid i 1. omgang, og rett etter avspark i 2. omgang spolerte Scott Fraser en god sjanse med skudd over mål.

Garnacho var veldig nær å punktere kampen i det 65. minutt, men hans gode avslutning inne i feltet førte til en enda bedre redning av Ashley Maynard-Brewer.

Med bare ett måls ledelse til United øynet Charlton håp om å utligne, men laget blottet seg bakover og ble straffet hardt av Rashford.

United jager sin første tittel siden 2017, og ten Hag byttet inn både Rashford, Christian Eriksen og Casemiro.

– Det var planen hele tiden. Jeg ville holde dem i kamprytme med tanke på kampene som kommer, sa han.

Drømmen ble sann

Både Newcastle og Leicester stilte med førstevalgene etter å ha mønstret reservepregede lag i FA-cupen sist helg. Det formsterke hjemmelaget gikk rett i strupen på gjestene.

Det ble skapt mange sjanser, men først i det 60. minutt kom målet, scoret av en lokal helt. Dan Burn vokste opp som Newcastle-fan, og i fjor signerte han for favorittklubben etter mange år i andre lag. Tirsdag scoret 30-åringen sitt første Newcastle-mål.

– Jeg har alltid drømt om å score foran Gallowgate-tribunen. Å gjøre det med familien min her var fantastisk, sa Burn til Sky Sports.

– Et utrolig øyeblikk for ham. Dette er klubben hans, og nå spiller han her, og han nyter hvert øyeblikk. Jeg gleder meg på hans vegne, sa manager Eddie Howe til BBC.

12 minutter senere doblet Joelinton ledelsen da han ble spilt alene gjennom av Miguel Almiron.

Vardy kom til et par store sjanser som kunne skapt ny spenning, men traff ikke mål. Det gjorde heller ikke Youri Thielemans helt på tampen.

Newcastle er i semifinale i ligacupen for første gang siden 1976.