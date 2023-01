Barcelona holdt unna i toppkamp – stjerner i slåsskamp på overtid

Stefan Savic ble utvist på overtid. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

NTB

Barcelona holdt buret rent mot et aggressivt Atlético Madrid og vant 1-0. På overtid kokte det over for Stefan Savic og Ferrán Torres. Begge ble utvist.