Braathen og Lie McGrath sikret norsk dobbeltseier i Adelboden: – Jeg er i en surrealistisk tilstand

Lucas Braathen feiret vilt for sin femte verdenscupseier. Foto: Gabriele Facciotti / AP / NTB

NTB

Lucas Braathen(22) taklet den tøffe slalåmløypa i sveitsiske Adelboden best og tok karrierens femte verdenscupseier. Atle Lie McGrath ble nummer to.

Braathen hadde 52 hundredeler å gå på etter 1. omgang og ga ikke fra seg forspranget i finalen. Til slutt ble triumfen sikret med 71 hundredeler ned til lagkamerat Lie McGrath. De jublet vilt sammen i målområdet.

Braathen kjørte ut i den første omgangen av lørdagens storslalåmrenn, og fikk dermed virkelig sin revansje søndag. Braathen står med tre verdenscupseirer denne sesongen, hvorav to er slalåm og den siste storslalåm. Han jublet søndag for sin femte totalt.

– Jeg er i en surrealistisk tilstand akkurat nå. Det er en av de mest legendariske stedene. Og å få muligheten til å kjøre foran alle disse gale supporterne. De fortjente showet, sa Braathen i seiersintervjuet.

Seieren smakte nok også ekstra godt etter at han hadde kjørt ut i tre av de fire siste konkurransene før søndagens teknikkrenn i Sveits.

Det var svært tøffe forhold i traseen, men den unge norske duoen herjet med konkurrentene.

McGrath bykset til annenplass

Lie McGrath var 94 hundredeler bak Braathen på femteplass i kamp om pallen etter 1. omgang. Han leverte en svært imponerende finaleomgang og ble nummer to. Tyskeren Linus Straßer ble treer.

McGrath kjørte i likhet med Braathen ut lørdag. Bærum-løperen kom til søndagens renn etter å ha kjørt ut alle sine tre siste verdenscupkonkurranser.

Dermed fikk han i likhet med Braathen en kjemperevansje.

Timon Haugan leverte en sterk første omgang og var 1,16 sekund bak Braathen. I annen omgang gjorde han en tidlig feil og la igjen masse tid. Han endte til slutt som nummer 18.

Kristoffersen-trøbbel

Henrik Kristoffersen ble nummer to lørdag. Søndag var han ute etter å ta sin andre strake slalåmseier, men han fikk trøbbel tidlig i traseen og bommet på en port. Dermed måtte han tråkke seg opp igjen før han kjørte videre. Tiden 58,47 var ikke god nok til å komme blant de 30 som kjørte finale.

– Jeg bør skjønne at når jeg starter først så er det litt løst. Da sklir jeg ut og plutselig så tar det. Resten av kjøringa er bra. Det er slikt som skjer. Det kommer så mange renn at det er ikke noe å grine over. Det hadde vært verre om jeg var 1,5 sekund bak etter dårlig kjøring, sa Kristoffersen til Viaplay.

Alexander Steen Olsen var i mål to hundredeler bak Kristoffersen og fikk heller ikke kjøre finaleomgang. Sebastian Foss-Solevåg viste tidlig god fart, men kjørte ut etter et fall midtveis.

Neste konkurranse for teknikerne er slalåm i Wengen førstkommende søndag.