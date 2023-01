Tysk alpinlegende hyller avdød mor: – Du viste meg stjernene

NTB

Den tidligere tyske alpinstjernen Felix Neureuther tar farvel med sin avdøde mor i en emosjonell hyllest i sosiale medier. Moren var også idrettsstjerne.

Neureuthers mor Rosi Mittermaier tok selv to OL-gull i alpint i sin aktive karriere. Hun døde onsdag, kun 72 år gammel.

Sent lørdag kveld la sønnen ut et innlegg på Instagram. Bildet som ledsaget teksten viste han som ung gutt sammen med moren. De to kikker opp mot himmelen.

«Du viste meg stjernene. Nå er du en selv. Takk for alt kjære mamma.», skriver Neureuther.

Hans kone, tidligere skiskytter Miriam Neureuther, tilføyde i kommentarfeltet:

«Den sterkest lysende stjernen.»

Rosi Mittermaier vant utfor- og slalåmgull samt storslalåmsølv under vinterlekene i 1976 i Innsbruck. Samme år vant hun verdenscupen sammenlagt.

Hun la opp på slutten av den sesongen, men hennes enorme popularitet tok aldri slutt. Mittermaier var med jevne mellomrom gjest på tysk TV sammen med ektemannen Christian Neureuther. Også han var skiløper.

Sønnen Felix vant seks VM-medaljer i karrieren.

Aksel Lund Svindal er blant dem som har svart på lørdagens Instagram-innlegg med et rødt hjerte.