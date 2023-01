Varierende dag for Viktor Hovland på PGA-touren

Viktor Hovland ble hengende et stykke bak teten etter dag to av «Tournament of Champions» på Hawaii. Foto: Matt York / AP / NTB

NTB

Det ble en tung start for Viktor Hovland på den andre dagen av årets første PGA-turnering, men på de siste ni hullene reddet nordmannen seg noe inn igjen.

Med tre bogeyer og én dobbel bogey var 25-åringen på vei nedover resultatlistene på dag to av PGA-turneringen «Tournament of Champions» på Hawaii.

Etter de ni første hullene lå nordmannen tre slag over par for dagen, men med fem birdies og kun én bogey på de siste ni hullene, reddet Hovland én under par for dagen.

Han ligger dermed sju slag under par etter at de to første dagene av turneringen er gjennomført.

Om nordmannen skal ha en sjanse til å vinne turneringen må han storspille de siste dagene. Collin Morikawa, som leder turneringen, har i skrivende stund ikke fullført dagens runde. Etter 14 hull ligger amerikaneren 15 slag under par sammenlagt.