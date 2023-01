Den italienske fotballegenden Gianluca Vialli er død

NTB

Italias tidligere fotballstjerne Gianluca Vialli har gått bort. Han ble 58 år gammel etter langvarig kreftsykdom.

Det bekrefter familien overfor Gazzetta dello Sport. «Med umåtelig sorg kunngjør vi Gianluca Viallis bortgang», skrev de på en lapp til den italienske storavisen.

Vialli sovnet inn på et sykehus i London fredag morgen.

Juventus minnes Vialli på Twitter med et bilde fra da han løftet Champions League-pokalen etter klubbens finaletriumf i 1996.

Sampdoria og Chelsea har også minnet deres tidligere storscorer.

«Adjø, Luca», tvitrer Sampdoria med en knust hjerte-emoji.

«Du vil bli savnet av så mange. En legende for oss og for hele fotballen. Hvil i fred, Gianluca Vialli», skriver Chelsea.

Napoli , som i en årrekke måtte slite mot storscoreren, har også tatt til ordet for å minnes Vialli:

– Aurelio De Laurentiis (klubbens eier) og alle i Napoli slutter seg til familien til Gianluca Vialli, og sportens sorg over bortgangen til en fotballspiller av enorm klasse og en mann med gode verdier.

Spisshelt

Tidligere i år meldte Vialli at han måtte ta pause fra sin rolle på det italienske fotballandslaget. Han ble diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen allerede to år før han ble ansatt som delegasjonssjef. Han fikk med det en nøkkelrolle rundt sin gamle venn og landslagssjef Roberto Mancini.

Sammen med Mancini sørget de to spissene for at Sampdoria vant ligatittelen i 1991. Det ble også en triumf i daværende cupvinnercupen.

Sampdoria var også nær å vinne serievinnercupen i 1992, men tapte knepent 0-1 for Johan Cruyffs Barcelona på Wembley.

Ble manager i England

Vialli vant deretter Serie A-trofeet og Champions League med Juventus, før han skiftet til Chelsea i 1996. Der ble han del av den første bølgen med utenlandske stjerner som bidro til å revolusjonere Premier League.

58-åringen spilte for Chelsea til 1999 og hjalp dem med å vinne FA-cupen i 1997. Etter at Ruud Gullit fikk sparken som manager i 1998, ble han utnevnt til spillende trener på Stamford Bridge.

Vialli ledet London-klubben til ligacupseier og triumf i cupvinnercupen, i tillegg til at det ble FA-cupseier i 2000. Påfølgende sesong ble han sparket.

Etter trenerkarrieren har han blant annet jobbet som TV-ekspert.

Vialli scoret 16 mål på 59 kamper for Italia.