Amerikansk megakonsern ønsker seg inn i Formel 1-sirkuset

NTB

Det amerikanske bilkonsernet General Motors og Andretti Autosport annonserte at de går sammen om å starte et nytt Formel 1-lag.

General Motors ønsker å starte med det legendariske amerikanske bilmerket Cadillac sammen med Andretti Autosport som «Andretti Cadilac».

– I dag er det første steget på den historiske veien til at General Motors forhåpentligvis blir med i Formel 1, sa GM-president Mark Reuss, ifølge Bild.

«Andretti Cadillac» vil i så fall bli det andre amerikanske laget i Formel 1 sammen med Haas racingteam. Feltet må også da øke fra dagens ti til elleve konstruktører.

Det er imidlertid uklart når det nye racingteamet blir å se på banen for første gang. Teamsjef Michael Andretti, tidligere Formel 1-fører for McLaren, uttalte at de kommer til å gjøre sin inntreden i sporten «så fort det gir mening.»

President for Det internasjonale bilsportforbundet (FIA), Mohammed bin Sulayem, tvitret etter pressekonferansen at han ønsker amerikanerne hjertelig velkommen.

Tidligere i uken opplyste FIA-presidenten at de ønsket å øke til elleve Formel 1-lag.