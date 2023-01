Tiril om oppmerksomheten: – Det er bare positivt

NTB

Omtrent over natta er Tiril Udnes Weng (26) blitt den alle vil snakke med. Det synes hun er helt uproblematisk.

Etter to etapper ledet hun både Tour de Ski og verdenscupen. Under tirsdagens tredje etappe ble det 4.-plass i kanskje karrierens beste individuelle klassiskløp. I onsdagens jaktstart fikk hun det tøft, men reddet inn en 3.-plass. I Tour-sammendraget er det 1.28 minutter opp til ledende Frida Karlsson.

I verdenscupen sammenlagt leder hun med ett poeng ned til Frida Karlsson.

Fra å ha levd et nokså anonymt skiliv i skyggen av Therese Johaug, er jenta fra Nes blitt den Norge må stole på og som mediene vil ha i tale.

– Det er litt uvant. Det er slik det er når man leder, men det er bare positivt det. Det er moro, og så man passe litt mer på hva man sier. Det er litt nytt for meg. Det blir mer press og forventninger utenfra, og så må man likevel forsøke å tenke mest på seg selv, slik jeg har gjort før, sier Udnes Weng til NTB.

– Hva er den største forandringen?

– Det er ikke egentlig så stor forskjell. Det er mest det at jeg får mer oppmerksomhet, men det er fordi jeg går fort på ski, og det er bare positivt.

Rart

26-åringen sier at formen er en helt annen enn for ett år siden, og det uten at hun føler at hun har tatt så store steg. Hun sier det er små steg, og slett ikke noen elefantsteg.

– Det er det som er litt rart, for jeg føler egentlig ikke at jeg er blitt noe særlig bedre på noe som helst. Jeg tror det er mest summen av småting som utgjør en helhet. Noen sekunder her og der gjør at jeg har tatt et steg.

– Men du går ikke lenger dårlige skirenn?

– Det kan jo hende at det kommer noen dårlige også, men ja, jeg har stabilisert meg. Det hjelper nok med mange år med trening slik at bunnivået har hevet seg.

Endringer?

– Har du gjort noen spesielle endringer i treningen?

– Ikke mye. Men det er kanskje mer fokus på den rolige treningen og å få inn mengde slik trenerne er opptatt av. Men jeg har ikke trent mye mer enn jeg gjorde i fjor.

Sammen med tvillingsøsteren Lotta har Tiril Udnes Weng tilhørt norgeseliten siden de slo igjennom som juniorer. Gradvis har de utviklet seg til å bli så gode som de er blitt nå. I Val Müstair tok Tiril karrierens første verdenscupseier.

– Det er nok mer normalt å bli god i den farten jeg er blitt enn å slå gjennom i tidlig senioralder. I hvert fall som jente har det vist seg at det kan ta litt tid. Det tar tid å bygge utholdenhet. Det er mange treningstimer som skal til før man får ut det man er god for, tydeligvis.

Tiril Udnes Weng blir garantert et navn å regne med hele denne sesongen om hun unngår skader og sykdom.