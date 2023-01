Klæbo-hyllest etter rekordløpet i Tour de Ski

NTB

Johannes Høsflot Klæbo så igjen uslåelig god ut og vant 20-kilometeren i Oberstdorf. Med det tok han sin 15. etappeseier i Tour de Ski.

Det er flest av alle uansett kjønn. Therese Johaug og Justyna Kowalczyk stoppet begge på 14 tourtriumfer.

Klæbo hadde full kontroll på et stort felt og spurtet inn til nok en seier på onsdagens distanse i fri teknikk. Trønderen har vunnet fire av fire etapper i vinterens Tour de Ski-utgave.

Johannes Høsflot Klæbo i aksjon på onsdagens 20 kilometer lange jaktstart i Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB

På pallen fikk han med seg Sindre Bjørnestad Skar og italieneren Federico Pellegrino. Skar ble slått med 1,8 sekunder og havnet på tourpodiet for andre gang i karrieren.

Annenmann Sindre Bjørnestad Skar tok sin første pallplass i et distanserenn i verdenscupen på nøyaktig fem år.

Også den gangen skjedde det i Oberstdorf.

For Skar var det emosjonelt. Han trodde hele touren skulle ryke da han ble covidsyk under verdenscuphelgen på Beitostølen før jul.

Beundring

Etterpå var han full av beundring over det Klæbo presterer helg etter helg uansett stilart og øvelse.

Han avviste at det er surt og måtte mot kanskje historiens aller beste skiløper.

– Jeg vil ikke si det og heller hylle ham for det han gjør. Men det er klart, i starten av karrieren konkurrerte jeg mot Petter Northug og i de siste årene har jeg gått mot han der, sa Skar og nikket i retning Klæbo. Det er ikke bare gøy, det er jo ikke det.

Skar gikk også ut mot tourens kritikere.

– Det er mye kritikk at det er både Tour de Snork og Tour de Kjip, men hadde det ikke vært for Klæbo tror jeg ingen hadde klaget over at det var kjedelig med Tour de Ski. Da må vi kanskje heller hylle Johannes i stedet for å rakke ned på konseptet, for han er helt sinnssykt god. Jeg tror du kunne ha gjort jævlig mye rart med Tour de Ski, og han ville likevel ledet og vunnet til slutt. Johannes er helt klart den mest komplette løperen som noen gang har vært med, mente Skar.

God nyhet

At Klæbo skulle ta spurten var noe av det minst overraskende som er skjedd i løpet av de første tourdagene.

Klæbo virket heller ikke spesielt overrasket over hvordan det hele utviklet seg.

– Det var litt som forventet. Jeg hadde kanskje håpet at vi kunne ha gått litt fortere der foran, men det er sånn fordel å komme bakfra og i dag kunne vi like gjerne hatt en fellesstart, sa Klæbo etter sin 15. etappeseier i Tour de Skis historie.

Han styrer stødig mot sin tredje sammenlagtseier.

– Det smaker godt å få til det på en dag som denne. Rett før start fikk jeg en gladmelding om at Uno-X som sa at det bare var å holde av helgene i starten av juli, og det er vel den beste nyheten vi har fått så langt i Tour de Ski, sa Klæbo om det at en av hans egne private sponsorer får med et lag i årets Tour de France.

Norge hadde alle sine ni startende blant de tolv beste i mål. Rennet ga ikke store utslag i sammendraget, men flere av de norske tok inn en del tid. Klæbo leder med tolv sekunder på Pellegrino i sammendraget, mens treer Pål Golberg følger ytterligere to sekunder bak.

Tour de Ski flytter på seg og går inn i sluttfasen med tre etapper i Nord-Italia. Torsdag er det en ny hviledag, fredag er det sprint i klassisk stil, mens det dagen etter er fellesstart over 15 kilometer. Det hele rundes av søndag opp monsterbakken Alpe Cermis.