NFL-spillerens onkel: – Måtte gjenopplive ham to ganger

Damar Hamlin fikk livreddende førstehjelp på banen etter at hjertet hans stoppet under mandagens NFL-kamp. Han ble sendt til sykehus, der tilstanden beskrives som kritisk. Foto: Joshua A. Bickel, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Buffalo Bills-forsvareren Damar Hamlin måtte gjenopplives to ganger etter at han ble rammet av hjertestans under kampen mot Cincinnati Bengals mandag.