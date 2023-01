FIS-topp angrer på Russland-uttalelse: – En tabbe

Michel Vion (t.h.) innrømmer at Russland-uttalelsene hans i september var en tabbe. Her avbildet sammen med Lasse Kjus (t.v.) fra tiden han var Dynastar-sjef. FOTO: TOR RICHARDSEN / NTB.

NTB

Generalsekretæren i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Michel Vion, innrømmer at Russland-utspillene hans i september var en stor tabbe.

– Jeg sa noe som jeg ikke skulle ha sagt. Det var en tabbe å si det, sier Vion til Nettavisen.

Den tidligere alpinisten uttalte i september at det virket mer og mer aktuelt at russiske utøvere kunne komme tilbake i verdenscupen fra desember.

Det skapte store reaksjoner i skiverdenen.

Flere utøvere antydet at boikott kunne bli aktuelt om russere og belarusere ble tatt inn i varmen. Profilerte langrennsløpere som Ragnhild Haga, Linn Svahn og Maja Dahlqvist la seg alle på den linjen.

Coop, en av hovedsponsorene til FIS, sa også at de trekker seg ut om FIS åpnet for russiske deltakelse denne sesongen.

– Kona mi er norsk, så jeg vet at dere er sensitive når det kommer til dette temaet, sier Vion.

Han hevder han bare gjentok det presidenten for Den internasjonale olympiske komité (IOC), Thomas Bach, hadde sagt en uke i forveien, at man en dag måtte forberede seg på at russerne ville komme tilbake.

– Men det var ikke min jobb å gjøre det, forklarer generalsekretæren.

Bare en måned etter Vions uttalelser forlenget FIS Russlands utestengelse til ut sesongen etter anbefaling fra IOC.