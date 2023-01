Aktor: Innbruddstyv truet Cavendish med kniv foran barna sine

Mark Cavendish ble truet med kniv foran barna sine, sa aktor Edward Renvoize under et rettsmøte tirsdag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

NTB

Ifølge påtalemyndigheten var to klokker verdt millioner av kroner innbruddstyvenes mål da de brøt seg inn hos sykkelstjernen Mark Cavendish i 2021.

En maskert person truet med å knivstikke Cavendish foran barna sine under et innbrudd i hjemmet i Essex i Storbritannia 27. november 2021.

Dette var anklagen fra aktor Edward Renvoize under et rettsmøte tirsdag, hvor påtalemyndigheten begynte å legge fram sin sak.

Ifølge aktor var ranernes mål to klokker eid av den britiske sykkelstjernen. Klokkene er av merket Richard Mille og har en verdi på flere millioner kroner.

Ranet fant sted i Cavendish-familiens hjem nordøst for London i morgentimene 27. november.

Den nå 37 år gamle Cavendish og hans kone, Peta, var i seng med et av barna sine da de ble vekket av en lyd, forklarte Renvoize.

Truet med kniv

En av inntrengerne «trakk en kniv og truet med å stikke ham foran barna hans», sa Renvoize.

– På dette tidspunktet var det tre personer i rommet og de begynte å spørre hvor klokkene var, forklarte aktor.

Renvoize sa at to klokker ble tatt under ranet – en verdt 400 000 pund og den andre verdt 300 000 pund. Med dagens kurs tilsvarer dette cirka 4,8 og 3,6 millioner norske kroner.

Aktor forklarer at Peta Cavendishs telefon ble funnet utenfor eiendommen.

En av ranerne skal ha mistet den der ved et uhell, og «det var en feil i et ellers nøye planlagt og vel utført ran», mener Renvoize.

DNA-spor

Nærmere undersøkelser av telefonen viste DNA-spor fra en 28 år gammel mann fra Øst-London. Han har «erkjent straffskyld for å ha begått ranet allerede», sier Renvoize.

Politiet kunne også identifisere flere andre personer som ser ut til å ha kommunisert med den 28 år gamle mannen.

En 31 år gammel og en 28 år gammel mann er også siktet i forbindelse med ranet, men nekter straffskyld.

Cavendish har sammen med legenden Eddy Merckx rekorden for flest etappeseire i Tour de France. Begge har vunnet 34 etapper.

Rettssaken forventes å vare i rundt to uker.