Brighton herjet på Goodison Park – trøbbel for Lampard

NTB

Brighton tok en knallsterk borteseier mot Everton med 4-1. Frank Lampard måtte se laget sitt gå på det tredje strake hjemmetapet.

Det er første gang på over 20 år at Lampard har opplevd tre strake hjemmetap som spiller eller manager. Han sitter nå utrygt i sjefsstolen på Goodison Park.

– Vi må bare på jobb igjen. Jeg er manager i Premier League, og da er det press uansett. Det må man bare bli vant til, sa Lampard til Sky Sports.

Formsterke Kaoru Mitoma ga Brighton ledelsen før kvarteret var spilt. Han skar inn fra venstrekanten, skaffet seg rom for skudd og sendte ballen i mål bak Jordan Pickford. Det var japanerens fjerde mål på de seks siste kampene.

Punktert

Kampen ble punktert med tre ny Brighton-mål i løpet av seks minutter tidlig i 2. omgang. Tenåringen Evan Ferguson scoret i sin første PL-kamp fra start, før Solly March og Pascal Gross økte til 4-0, sistnevnte etter en stygg tabbe av Idrissa Gueye.

– Jeg er veldig skuffet. Kampen var jevn i første omgang, men etter de tre målene var den over. Det var både personlige feil og kollektiv svikt, sa Lampard til Sky Sports.

– Jeg vil ikke si hva som ble sagt i garderoben etter kampen. Det handlet ikke om sinne, men om skuffelse. Vi er sammen om dette.

Sju og åtte

Demarai Gray reduserte på straffespark etter at Alex Iwobi ble felt, men det var mager trøst for Everton, som er bare ett poeng over nedrykksstreken.

Aleksandar Mitrovic scoret kampens eneste mål da Fulham vant 1-0 borte mot Leicester. Fulham er nummer sju og Brighton nummer åtte.

– Vi skapte nok og burde fått noe ut av kampen, sa Leicester-manager Brendan Rodgers til BBC. Han så blant annet Youri Tielemans skyte i tverrliggeren.