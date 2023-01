Sesongens første serietap for PSG

NTB

Paris Saint-Germain måtte tåle sesongens første serietap da 2.-plasserte Lens vant 3-1 i søndagens toppkamp.

Lionel Messi er fortsatt på ferie i Argentina, mens Neymar var utestengt etter å ha blitt utvist for filming i romjula, men PSG stilte likevel et stjernestint lag med den franske superstjernen Kylian Mbappé på topp.

Det hjalp ikke. Przemyslaw Frankowski ga hjemmelaget ledelsen før det var spilt fem minutter. Hugo Ekitike utlignet fra kloss hold tre minutter senere, men Loïs Openda sendte Lens foran igjen før det var spilt en halv time. Etter et balltap av Carlos Soler lurte Openda både Sergio Ramos og Marquinhos før han scoret.

Tidlig i den andre omgangen gjorde Alexis Claude-Maurice 3-1 med assist fra Openda med hælen.

Lens-seieren betyr at PSGs luke på tabelltopp er redusert til fire poeng. Storklubben hadde 14 seirer og to uavgjorte på de 16 seriekampene før årsskiftet, men tapte på første dag i 2023.

Trøsten for PSG er at Messi ventes tilbake på jobb med det første, og at Neymar har sonet sin karantene.