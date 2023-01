Anna Odine Strøm avsluttet hoppuka med 2.-plass – toer sammenlagt bak Eva Pinkelnig

NTB

Anna Odine Strøm tok sin tredje pallplassering i kvinnenes hoppuke med 2.-plass i Ljubno søndag. Hun ble toer sammenlagt bak østerrikske Eva Pinkelnig.

Pinkelnig tok sin tredje seier på de fire rennene da hun forsvarte ledelsen etter første omgang og seiret 3,0 poeng foran Strøm.

Alta-hopperen tok sin første verdenscupseier i samme bakke lørdag. Da henviste hun Pinkelnig til 2.-plassen.

Strøm avsluttet hoppuka med plasseringene 2-6-1-2 etter to renn i Villach og to i Ljubno. Hun ble toer i hoppuka 26,3 poeng bak den suverene østerrikeren.

Pinkelnig avgjorde langt på vei kampen om sammenlagtseier med sitt førstehopp på 93,5 meter. Hun jublet etter nedslaget.

Overveldet

Etter kvalifiseringsseieren tidligere søndag var Strøm siste startende i første omgang. Fra en avsats lavere enn Pinkelnig hoppet hun 91,5 meter. Det ga henne 2.-plass 0,9 poeng bak østerrikeren, og hun var med for fullt i kampen om seier i avslutningsrennet, selv om sammenlagtseieren var utenfor rekkevidde.

I finalen la Strøm press på Pinkelnig med et svev på 88 meter som førte henne i ledelse, men østerrikeren avgjorde med 89,5 meter.

– Jeg er overveldet av følelser. Jeg vil takke alle østerrikerne som kom hit for å heie på meg, og laget som står bak meg. Mange jobber veldig hardt for at jeg skal kunne ha det gøy i bakken. Det har blitt noen flotte hopp de siste seks dagene, sa Pinkelnig i et seiersintervju med arrangøren vist på Viaplay.

Den første omgangen ble avbrutt en stund da den slovenske hjemmefavoritten Ursa Bogataj falt på 89,5 meter og måtte få behandling i bakken før hun ble båret ut.

Bjørseth nest best

Thea Minyan Bjørseth ble nummer 12 og Silje Opseth nummer 19. Bjørseth vant sin duell mot Nozomi Maruyama i første omgang med ett tidels poeng, men japaneren tok seg også til finaleomgangen som «lucky loser». Opseth vant sin duell mot det slovenske hjemmehåpet Tinkara Komar, mens de to siste norske tapte sine dueller og ble utslått.

Ingvild Synnøve Midtskogen tapte for østerrikske Marita Kramer, Nora Midtsundstad tapte for tyske Luisa Görlich. Med henholdsvis 76,5 og 77 meter måtte de nøye seg med 39.- og 45.-plass.

Kjersti Græsli ble utslått i kvalifiseringen.