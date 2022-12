Klæbo innledet Tour de Ski med seier – best hele dagen

NTB

Johannes Høsflot Klæbo innfridde forventningene da Tour de Ski ble innledet. Han var utilnærmelig i sprintrennet i fri teknikk i Val Müstair.

Klæbo var best i kvalifiseringen og vant deretter sine heat både i kvartfinale og semifinale før han la konkurrentene bak seg også i finalen.

Federico Pellegrino ledet inn på oppløpet i finalen, men greide ikke å stå imot nordmannens spurt. Klæbo var 0,18 sekund foran i mål. Sindre Bjørnestad Skar gikk inn til en sterk tredjeplass, slått med 2,19 sekunder.

– Det er tøft å gå sprint i 1600 meters høyde, men jeg var veldig motivert til å få en god start i touren, og det ble en flott start for meg, sa Klæbo i intervju med arrangøren vist på Viaplay.

– I dag var jeg glad for at jeg tilbrakte jula i høyden i Davos.

Det var Klæbos 12. etappeseier i touren, og dermed er han bare en bak rekorden til Petter Northug. Klæbo er ubeseiret i Tour de Ski-sprintetapper

Vant alt

Klæbo måtte se seg slått av Pellegrini i sprinten i Davos rett før jul, men på årets siste dag var han tilbake i toppslag. Han viste styrke umiddelbart med bestetid i kvalifiseringen, 1,05 sekund foran Lucas Chanavat og 1,51 foran Pellegrino.

Som vanlig valgte han første heat i utslagsrundene og vant kvartfinalen foran Chanavat. De havnet i semifinale med Pellegrino. Der havnet også Skar etter at han vant sitt heat. Klæbo var først over mål igjen, men fikk med seg både Chanavat, Pellegrino og Skar til finalen.

Pål Golberg ble utslått på tid i semifinalen etter å ha tatt seg videre fra et kvartfinaleheat med tre nordmenn. Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth ble utslått i det heatet

Fem rett ut

Halvparten av de ti norske ble utslått i kvalifiseringen. Det var Håvard Moseby (34), Martin Løwstrøm Nyenget (42), Emil Iversen (45), Sjur Røthe (47) og Hans Christer Holund (48). Grensen for å gå videre var på 9,74 sekunder bak bestetiden.

Tidene fra kvalifiseringen teller i Tour-sammendraget, mens det deles ut bonussekunder i utslagsrundene, opp til ett minutt for seier. De utslåtte taper dermed mye og får et dårlig utgangspunkt for søndagens jaktstart