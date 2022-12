Klæbo best i sprintkvalifiseringen – fem norske menn utslått

NTB

Johannes Høsflot Klæbo viste styrke umiddelbart da Tour de Ski ble innledet. Han var best i kvalifiseringen i sprint fri teknikk i Val Müstair.

I en tøff løype seiret han 1,05 sekund foran franske Lucas Chanavat og 1,51 foran italienske Federico Pellegrino.

Fem av de ti norske mennene tok seg videre til utslagsrundene. I tillegg til Klæbo er det Sindre Bjørnestad (10.-plass, 5,93), Pål Golberg og Simen Hegstad Krüger (delt 16.-plass, 7,24) og Didrik Tønseth (23.-plass, 8,08),

For Håvard Moseby (34.-plass, 10,26), Martin Løwstrøm Nyenget (42.-plass, 11,19), Emil Iversen (45.-plass, 11,71), Sjur Røthe (47.-plass, 12,70) og Hans Christer Holund (48.-plass, 12,74) ble det ingen plass i utslagsrundene.

Grensen for avansement gikk på 9,74 sekunder bak bestetiden.

– Det føltes greit, men det går litt for seint i sprint. Det er kjedelig og for dårlig. Kanskje skulle jeg brukt litt mer krefter, sa Iversen til Viaplay etter sin kvalifisering.

Tidene fra kvalifiseringen teller i Tour-sammendraget, mens det deles ut bonussekunder i utslagsrundene, opp til ett minutt for seier. De utslåtte taper dermed mye og får et dårlig utgangspunkt for søndagens jaktstart.