Qatars landslagssjef slutter etter skuffende VM

NTB

Felix Sanchez får ikke forlenget kontrakten sin som landstrener for Qatar etter de tre nederlagene i VM.

Dette melder Det qatarske fotballforbundet (QFA) på Twitter.

– Qatars fotballforbund har besluttet å ikke forlenge kontrakten til Felix Sanchez som landstrener for Qatar. Vi er takknemlige for innsatsen og ønsker ham alt godt i fremtiden, skriver forbundet.

Felix Sanchez ble ansatt i 2017 med mål om å lede Qatar til suksess i årets verdensmesterskap på hjemmebane, men det viste seg å bli en stor skuffelse sportslig sett.

Qatar tapte sine tre kamper og gikk ut med et brak etter gruppespillet.

Åpningskampen mot Ecuador ble tapt 0-2, og deretter ble det 1-3 og 0-2 mot henholdsvis Senegal og Nederland.

47 år gamle Sanchez har tidligere vært ungdomstrener i Barcelona i ti år. Han hadde ansvaret for Qatars U19-landslag før han fikk ansvaret for A-landslaget for fem år siden.

Det er foreløpig ikke offentliggjort hvem som tar over Qatars landslag etter Sanchez.