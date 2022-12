Støre fulgte Carlsen-gullet fra fjellheimen: – Suveren prestasjon

NTB

Det norske folk gleder seg over at Magnus Carlsen tok VM-tittelen i lynsjakk fredag. Gratulasjonene hagler inn i sosiale medier etter triumfen til sjakkesset.

Carlsen tok sin sjette tittel i lynsjakk-VM. Oslo-gutten tok sin første triumf i 2009, før den andre kom fem år senere. Mellom 2017 og 2019 tok han tre strake VM-titler.

32-åringen ledet med 15 poeng foran det siste partiet mot XXX. Hikaru Nakamura og Jan-Krzysztof Duda lå et halvt poeng bak og dermed på skuddhold til å sikre tittelen foran Carlsen.

Nordmannen fjernet likevel all tvil i siste parti og vant.

I sosiale medier er det mange som hyller Carlsen.

– Gratulerer til Magnus Carlsen for nok en suveren prestasjon og VM-gull i lynsjakk. Stort for Magnus og Norge. Og for et nervepirrende drama i dag - jeg fulgte dagens partier på øret i fjellheimen! Takk for utrolig sterk innsats!, meldte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på Twitter.

– Gratulerer til fantastiske Magnus Carlsen. Verdensmester både i hurtig og lynsjakk. Takk for romjulsspenning, skriver Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg på Twitter.

Onsdag denne uken sikret 32-åringen sin fjerde VM-tittel i hurtigsjakk. Totalt har Carlsen 15 VM-gull i karrieren.