Lampard i trenertrøbbel – lørdag kan Haaland sende Everton under streken

NTB

En Erling Braut Haaland i kjempeslag kan lørdag sette spikeren i kisten for Frank Lampards tid i trenerstolen til et desperat poengjagende Everton.

Everton flørtet for alvor med nedrykk til mesterskapsserien også forrige sesong, men tre seirer på de siste seks seriekampene gjorde at de blåkledde overlevde med fire poeng. Man må helt tilbake til 1953/54-sesongen for å finne sist gang Everton ikke spilte på øverste nivå i engelsk fotball.

Frank Lampard (til venstre) sliter tungt i trenerstolen til Everton.

På trenerbenken har Chelsea-legende Lampard hatt ansvaret for Everton siden 31. januar 2022, men engelskmannen har ennå ikke klart å få sving på det blåkledde maskineriet. Etter 16 spilte serierunder av årets sesong befinner laget seg på en skummel 17.-plass, kun ett fattig poeng foran Wolverhampton og Nottingham Forest på 18.- og 19.-plass.

Framover på banen har det lugget for Everton, og på 16 kamper har de blåkledde bare scoret tolv ganger. Nevnte Wolverhampton (10 mål) og Nottingham Forest (11 mål) er de eneste lagene som kan vise til svakere tall.

Etter 1-2-tapet for Wolverhampton mandag ba Lampard, som selv var Premier League-spiller i nesten to tiår, Everton-supporterne om å være tålmodige.

– Du føler det på hele stadion og det er ikke lett for spillerne til tider. Jeg spilte i nesten 20 år så jeg vet hvordan det kan påvirke deg, sa Lampard.

Målkåt jærbu på motsatt banehalvdel

Da er det dårlig nytt for Lampard at det er serietoer Manchester City som venter på fremmed gress lørdag. I enden av angrepsrekken har Erling Braut Haaland fortsatt storformen etter en kjærkommen pause under fotball-VM i Qatar, og jærbuen har funnet veien til nettmaskene tre ganger (én scoring mot Liverpool og to scoringer mot Leeds) siden årets verdensmesterskap i fotball skrev sitt avslutningskapittel.

Haalands prestasjoner har naturligvis fått flere store fotballpersonligheter til å virkelig sperre opp øynene. Blant dem tidligere Arsenal-trener Arsène Wenger, som drar paralleller til Martin Ødegaard i beskrivelsen av den norske superspissen.

– Han er et monster, og en spiller du definitivt ikke vil spille mot. Som Martin Ødegaard, måten han analyserer spillet på er fullstendig utrolig. Han er så fysisk og veldig talentfull, og han bruker kroppen sin på en effektiv måte og avslutter fra alle typer posisjoner, sa Wenger i et intervju med TV 2 tidligere i uken.

Herjet med byrivalen

Haaland har tegnet seg på scoringslisten spinnville 20 ganger på bare 14 seriekamper. Tre ganger har nordmannen scoret hat trick, blant annet i byderbyet mot Erik ten Hag og Manchester United i starten av oktober. Også Crystal Palaces Vicente Guaita og Nottingham Forests Dean Henderson har måttet plukke tre baller ut av nettet i møte med Haaland.

Totalt har han bokført 26 mål på 20 kamper i den lyseblå trøya etter overgangen fra Borussia Dortmund i sommer.