Østerriksk alpinstjerne legger opp: – Tiden er inne

NTB

Matthias Mayer (32) har bestemt seg for å legge skiene på hylla. Østerrikeren kunngjorde nyheten like før super-G-rennet i Italia torsdag.

Det er det sveitsiske nettstedet SRF som melder om karrierestoppen, ifølge TV 2. Like etter at han hadde inspisert løypa i Bormio torsdag morgen, bestemte han seg for å avslutte karrieren.

– Tiden er inne for meg. Bålet har brent opp, sa Mayer.

Mayer avslutter karrieren med elleve verdenscupseirer, tre OL-gull og en OL-bronse. Østerrikeren har kjørt 13 sesongen på det øverste nivået. Den siste verdenscupseieren kom i utfor i canadiske Lake Louise i 2021.

Han har tatt ett OL-gull i utfor (2014) og to i super-G (2018 og 2022). Han tok også bronse i utfor i 2022.

– Jeg er fornøyd med karrieren min, fortsatte Mayer.

Det var en motsetning til kommentarene han kom med for noen uker siden.

– Jeg kunne ikke tenke meg å sitte hjemme og se det foran TV-en. Det er bra for meg at jeg er her, og jeg gleder meg til helgen, sa han til Kronen Zeitung.

Denne sesongen har han stått to ganger på pallen, men det blir ikke flere renn. Mayer kjørte heller ikke utforrennet i Bormio onsdag. Dagen før ble han treer på treningen. Østerrikeren har med andre ord slett ikke hatt noe kriseåpning på årets sesong.

– Jeg har fått en god start, men nå er det nok, sa Mayer.