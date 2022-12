Carlsen vant VM i hurtigsjakk – slo Maghsoodloo i siste parti

Magnus Carlsen sikret seg VM-tittlen i hurtigsjakk. (Photo by Arun SANKAR / AFP)

NTB

Magnus Carlsen vant mot Parham Maghsoodloo i siste parti i VM. Dermed er nordmannen verdensmester i hurtigsjakk for fjerde gang.

Nordmannen har storspilt i VM og tapte bare en av 13 kamper i mesterskapet. Nordmannen var svært fornøyd da seieren var et faktum.

– Det betyr masse. Sist gang kom jeg tomhendt hjem, og jeg hadde ikke lyst til at det skulle skje igjen. Jeg er utrolig fornøyd, sa verdensmesteren til NRK.

Dette var nordmannens fjerde gull i VM i hurtigsjakk, og hans 14. VM-gull totalt.

Spennende siste runde

Carlsen delte ledelsen i VM med Vladislav Artemjev og Vincent Keymer etter tolv runder.

I siste parti vant nordmannen, noe Artemjev og Keymer ikke greide. Dermed er det nordmannen som står igjen som verdensmester.

I siste parti var nordmannen heldig da han fikk spille med hvite brikker, mens både Keymer og Artemjev måtte spille med svarte.

Fakta om Magnus Carlsen Dette er sjakkspilleren Magnus Carlsen: * Fullt navn: Sven Magnus Øen Carlsen * Alder: 32 år (født 30. november 1990) * Tittel: Stormester (2004) * Rankingpoeng: 2834 * Høyeste ranking: 2882 (mai 2014) * VM-titler i klassisk sjakk: 5 (2013, 2014, 2016, 2018 og 2021) * VM-titler i hurtigsjakk: 4 (2014, 2015, 2019 og 2022) * VM-titler i lynsjakk: 5 (2009, 2014, 2017, 2018 og 2019) * Vært verdensener siden juli 2011 * Aktuell: Tok sin fjerde VM-tittel i hurtigsjakk onsdag. (NTB)

Carlsen fikk tidlig overtaket i partiet mot motstanderen fra Iran. Nordmannen beholdt overtaket gjennom hele partiet og tok til slutt en trygg seier.

Artemjev møtte Fabiano Caruana, mens Keymer møtte Maxime Vachier-Lagrave. Der tapte Artemjev mens Keymer ikke greide mer enn remis.

Kunne sikret omspill

Keymer hadde en svært god mulighet til å sikre omspill da han hadde overtaket i sluttspillet mot Vachier-Lagrave. Tyskeren fant likevel ikke løsningen og ga fra seg muligheten til omspill om VM-tittelen mot Carlsen.

Keymer tok sølvet, mens Fabiano Caruana tok bronsen.

I dagens to første partier tok Carlsen en overbevisende seier mot Keymer, før han gikk på et overraskende tap for Artemjev. Mot Artemjev gjorde Carlsen en stor tabbe og ga fra seg forspranget i VM. I det tredje partiet spilte nordmannen remis mot Caruana.

Fjerde VM-tittel i hurtigsjakk



Før det hadde nordmannen storspilt og seilte inn mot en klar seier i mesterskapet.

Carlsen har nå vunnet VM i hurtigsjakk fire ganger siden 2014. Carlsen ble nummer tre i fjor da Nodirbek Abdusattorov stakk av med tittelen.

Omspill i kvinneklassen

Det ble ingen stor turnering for de øvrige norske. Aryan Tari endte som nummer 114 i turneringen med seks poeng. Johan-Sebastian Christiansen tok fem og et halvt poeng og endte som nummer 132. Benjamin Haldorsen ble nummer 152 med fem poeng etter 13 partier.

I kvinneklassen vant kinesiske Tan Zhongyi etter omspill mot Dinara Sadukassova fra Kasakhstan. Norske Monika Machlik ble nummer 88.