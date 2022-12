Carlsen med remis mot Caruana – deler ledelsen i hurtigsjakk-VM før siste parti

NTB

Magnus Carlsen spilte remis mot Fabiano Caruana i tredje parti på den siste dagen av VM i hurtigsjakk. Dermed er det helt åpent før siste parti.

Carlsen deler ledelsen i VM med Vladislav Artemjev og Vincent Keymer etter tolv runder.

Carlsen spilte med hvite brikker og kjempet en jevn kamp mot amerikaneren. Nordmannen fikk en liten fordel litt ute i partiet, men ga den fra seg og måtte redde inn en remis.

Artemjev spilte et langvarig parti mot Vladimir Fedosejev som endte i remis. Artemjev kunne ha ledet med et halvt poeng før siste runde om han hadde vunnet.

Keymer slo Santosh Gujrathi Vidit i sitt parti.

I dagens to første partier tok Carlsen en overbevisende seier mot Keymer, før han gikk på et overraskende tap for Artemjev. Mot Artemjev gjorde Carlsen en stor tabbe og ga fra seg forspranget i VM.

Før det hadde nordmannen storspilt og seilte inn mot en klar seier i mesterskapet.

Carlsen har vunnet VM i hurtigsjakk tre ganger siden 2014. Carlsen ble nummer tre i fjor da Nodirbek Abdusattorov stakk av med tittelen.