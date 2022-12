Guardiola advarer Haaland etter Leeds-hyllest

Pep Guardiola (t.h.) er trygg på at Erling Braut Haaland ikke lar seg påvirke av rosende ord fra Leeds-leieren.

NTB

Pep Guardiola forventer at Erling Braut Haaland ikke lar seg påvirke av hyggelige ord fra Leeds når han returnerer til sin fødeby onsdag kveld.

Jærbuen ble født i Leeds da hans far, Alfie Haaland, spilte for klubben mellom 1997 og 2000. Haaland har ved flere anledninger uttalt at han heier på Leeds.

I tillegg til følelsene for klubben, vil kampen også gjenforene Haaland med Leeds-manager Jesse Marsch, som trente nordmannen i Salzburg.

Marsch har ifølge Daily Mail uttalt seg før onsdagens oppgjør om sitt «utrolige forhold» til 22-åringen. Han spøkte også med at han ikke hadde hatt noe imot om Haaland fikk en «liten hamstringskade» på kampdagen.

Manchester City-trener Pep Guardiola har fått med seg Marschs hyllest av målmaskinen, og han var klokkeklar på at nordmannen ikke måtte la seg påvirke av de rosende ordene.

– Forhåpentligvis blir ikke Erling påvirket av de fine ordene fra motstanderen. Jeg tror han vil være klar, og jeg er ganske sikker på at Jesse foretrekker at vi spiller med våre beste spillere, sa Guardiola.

Etter overgangen fra Borussia Dortmund i sommer, har Haaland notert seg med 24 mål og tre assist for de lyseblå.

Leeds tar imot Manchester City på Elland Road klokken 21.00 onsdag kveld.