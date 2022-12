Martin Ødegaard hylles etter kjempekamp: – Stor innvirkning

NTB

Martin Ødegaard høster mange lovord for prestasjonen sin da serieleder Arsenal slo West Ham i Premier League mandag.

Nordmannen gnistret og leverte to målgivende pasninger i 3-1-seieren.

– Det var bra trøkk. Det var gøy å spille i dag. Alle var sultne på å komme godt i gang igjen. Vi vet aldri hvordan det blir etter en sånn pause, sa Ødegaard til Viaplay etter kampen.

Dagen derpå er engelske medier trollbundet av den norske kapteinen. Evening Standard gir Ødegaard ni av ti på børsen.

«En fantastisk prestasjon. Skyldig i å prøve å være for «nonchalant» på kanten av 16-meteren vet et par anledninger, men så trykket han på avtrekkeren og spilte Saka fri. Satte også opp Nketiahs mål», skriver de.

Nordmannen fikk karakteren åtte hos Sky Sports.

– Det var en toppkamp. Man vil se hva han gjorde med ballen, men det han gjorde uten den var også fantastisk. Måten han styrte laget på i viktige øyeblikk og presset hans. Han hadde en stor innvirkning, sa Arsenal-manager Mikel Arteta til kringkasteren.

The Athletic skriver at det vistes at Ødegaard ikke reiste til Qatar-VM, og pekte på hans energi og fantasi ute på banen.

«24-åringen var en prefekt kombinasjon av arbeidsvillig og fantasifull».