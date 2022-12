Klopp frykter skadekaos etter VM: – Blir intenst

NTB

Liverpool-manager Jürgen Klopp mener det ligger an til et intenst neste halvår på skadefronten i kjølvannet av verdensmesterskapet i Qatar.

Vanligvis pågår store mesterskap på sommeren, men i år ble det gjort unntak som følge av at ørkenstaten Qatar sto som arrangør. Det gjør at belastningen på spillere øker i takt med innspurten i klubbfotballen, i stedet for at det skjer i sesonginnledningen.

Det tror blant andre Liverpool-manager Klopp gjør at det kan bli et hektisk neste halvår.

– For spillerne som har vært i VM blir det veldig intenst, sier han, ifølge Reuters.

– Vi er nødt til å finne ut av hvordan vi skal håndtere det. Vi vil studere informasjonen vi får fra spillernes fysikk veldig nøye, fortsetter tyskeren.

Liverpool har allerede hatt sine skadeproblemer denne sesongen. Luis Diaz er ute av spill til mars, mens Diogo Jota har spilt lite. Laget ligger på 6.-plass med sju poeng opp til topp fire.

– Vi har etterlatt oss et hull opp til topplasseringene. Vi skal på jakt, konkluderer Klopp.

Liverpool besøker Aston Villa mandag. Det er kjent som en «fotballens festdag» i England.