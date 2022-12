Rekordspark ga Vikings seier i ny dramatisk avslutning

Greg Joseph (t.h.) blir gratulert av quarterback Kirk Cousins. Foto: Abbie Parr / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

NFL-laget Minnesota Vikings er blitt vant med å avgjøre kamper sent. Lørdag traff Greg Joseph på sitt lengste spark noensinne i seieren over New York Giants.