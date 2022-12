Lise Klaveness årets navn i VG

NTB

VGs lesere har kåret fotballpresident Lise Klaveness (41) til «årets navn» i 2022.

Nylig mottok Klaveness tilsvarende pris av Dagbladet. I VGs kåring fikk hun flest stemmer i konkurranse med blant andre Nato-sjef Jens Stoltenberg, sentralbanksjef Ida Wolden Bache, langrennsløper Therese Johaug og advokat Arvid Sjødin.

Bergenseren er den første kvinnelige fotballpresidenten i Norge. Hun har hatt et travelt år etter at hun erstattet Terje Svendsen i rollen.

Klaveness har særlig høstet mye ros for sin innsats i kampen for menneskerettigheter i Qatar, og hun ble verdenskjent da hun kritiserte Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og VM-verten i sin mye omtalte tale på Fifa-kongressen i mars.

– Det har vært et ekstremt år. Både for NFF og for meg personlig, sier fotballtoppen til VG.